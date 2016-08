Bullgaria nuk do të privatizojë “Bullgartransgaz”

Me gjithë kërkesën e Komisionit Evropian nëpërmjet çshtetëzimit të arrihet liberalizimi i transmetimit të gazit, Bullgaria është e vendosur që të mos privatizojë “Bullgartransgaz”. Këtë e njoftoi Zëv/kryeministri Tomisllav Donçev.

“Përgjigja e Bullgarisë është “jo”, përfaqësuesit bullgarë që gjatë kësaj jave marrin pjesë në grupin e punës, morën instruktime të qarta” – tha Donçevi dhe shtoi, se nuk do të bëhet privatizim i infrastrukturës së gazit. Bullgaria është kërcënuar me sanksione prej 300 mln eurosh për shkak të shkeljes së rregullave antitrustit të tregut të gazit.

Kundërshtimet e KE datojnë që nga marsi i 2015, Brukseli mendon, se “Bullgartransgaz” pengon konkurrentët të fitojnë akses në infrastruktura kyçe të gazit në Bullgari. Para një javë Kryeministri Bojko Borisov tha, se Bullgaria do t’i propozojë Brukselit variant, ne të cilin shteti do të ruajë pronën e vet, por do ta ndajë nga operatori.

Donçevi komentoi, se procesi i privatizimit në vend ka përfunduar, tani shteti duhet të heqë dorë nga pjesët e tij në disa shoqëri tregtare. Nuk shohë arsye që shtetit të marrë pjesë në sektorë si hoteleria ose pronat e patundshme, theksoi ai.