epa05509542 Albanian Foreign Minister Ditmir Bushati (seated, L) and Chinese Foreign Minister Wang Yi (seated, R) sign agreement documents after a meeting at the Foreign Ministry in Beijing China, 25 August 2016. The two officials are meeting to boost bilateral ties between the two countries. EPA/ROLEX DELA PENA/POOL

Shqipëri-Kinë: Viza 5 vjeçare për aktivitete tregtare, turistike dhe vizita familjare me shumë hyrje-dalje Ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi dhe ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati nënshkruan të enjten në Pekin Memorandumin e Mirëkuptimit për lehtësimin reciprok të vizave. Të dyja vendet do t'u japin shtetasve që merren me aktivitete tregtare, turistike dhe për vizita familjare viza 5 vjeçare me shumë hyrje-dalje. Ministri i jashtëm kinez tha se lehtësimi i vizave do të nxitë shkëmbimet mes dy vendeve, miqësinë tradicionale dhe marrëdhëniet midis Kinës dhe Shqipërisë. Ai theksoi se pala kineze shpreson dhe inkurajon që sa më shumë turistë kinezë të shkojnë në Shqipëri, " në vendin e bukur të shqiponjave".