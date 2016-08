Maqedonia do të fillojë të shesë ligjshëm vajin e kanabisit nga e hëna. Agjencioni i Maqedonisë për Barna dhe Elemente mjekësore (Malmed) ka lëshuar çmimin e vajrave të kanabisit.

Vaji me emrin “Kanobil Kanc” 300 ml dhe ”Kanobil Kanc” 600 ml do të jenë në dispozicionin tuaj. Vaji “Kanobil Kanc” 300 ml do të shitet për 5544 denarë apo në kundërvlerë të euros: 90 euro.

Vaji ”Kanobil Kanc” 600 ml do të shitet për 9240 denarë apo në kundërvlerë të euro: 150 euro.