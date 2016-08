Miglietta: Në rast trazirash, KFOR-i është i gatshëm të reagojë

Me rastin e ndërrimit të ardhshëm të komandës së KFOR-it, gjeneral major Guglielmo Luigi Miglietta mbajti konferencë me gazetarë lidhur me aktivitetet e “KFOR XX” të ndërmarra gjatë mandatit të tij.

Miglietta ka vlerësuar sigurinë në vend duke thënë se në Kosovë situata është e qetë, por e brishtë.

Ai ka dënuar ngjarjet e djeshme në Mushtisht, ku tha se ngjarjet e tilla nuk e qojnë Kosovën askund, përveç se krijon një njollë të zezë mbi vendin.

Komandanti në largim ka dënuar edhe sulmet e fundit ndaj Kuvendit të Kosovës, dhe RTK-së, si dhe sulmin e fundit ndaj shtëpisë së drejtorit të televizionit publik, Mentor Shala.

Duke folur për protestën e një shtatorit e cila pritet të mbahet për të kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes për shënjimin e kufirit të Kosovës me Malin e Zi, Miglietta tha KFOR-i është reaguesi i tretë pas Policisë së Kosovës dhe asaj të EULEX-it.

Andaj, sipas tij, KFOR-i është i gatshëm të reagojë nëse është e nevojshme.

Kurse për demarkacionin me Malin e Zi, ai tha se është çështje e brendshme e Kosovës, Ai tregoi se në mars të këtij viti, me kërkesën e ish-presidentes së vendit, Atifete Jahjaga, KFOR-i ka ofruar hartat e kufijve të Kosovës.