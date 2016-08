Irani ‘largohet’ nga interneti global

Irani planifikon që brenda vitit të ardhshëm të heqë dorë nga interneti ndërkombëtarë dhe të shfrytëzojë një rrjet të brendshëm dhe të shkëputur nga pjesa tjetër e botës.

Ministria e Komunikacionit, Teknologjisë dhe Informacionit njoftoi se është në fazën e fundit të ngritjes së sistemit të brendshëm, i cili thotë se do të ofrojë internet me shpejtësi më të madhe përkundrejt një kostoje shumë herë më të vogël.

Ideja për ngritjen e një sistemi të mbyllur interneti në vend lindi në vitin 2010. Një vit pasi iranianët protestonin kundër presidentit të atyre ditëve, Mahmoud Ahmadinejad dhe rrjetet sociale ishin mjetet e përdorura më fort për tubimet.

Aktualisht në Iran rrjetet sociale kryesore si Twitter, Facebook dhe Instagram janë të bllokuara nga filtrat qeveritarë, por një pjesë e madhe e të rinjve arrijnë që të kenë akses përmes të ashtuquajtura “proxy” dhe “VPN” (Virtual Private Networks).

Sipas organizatave ndërkombëtarë të të drejtave të njeriut është pikërisht bllokimi total dhe izolimi i qytetarëve synimi i vërtetë i qeverisë iraniane pas sistemit në fjalë.

“Projekti për një internet kombëtar i hap rrugën izolimit të mëtejshëm, mbikëqyrjes dhe kufizimit të informacionit për iranianët. Rrezikon që të izolojë akoma më shumë iranianët nga pjesa tjetër e botës online”, thuhet në një raport të aktivistëve iraniano-britanikë të të drejtave të njeriut.

Vetë Teherani mohon këto akuza dhe thotë se projekti do të garantojë respektim më të madh të sigurisë personale në lundrim.

I gjithë sistemi pritet të jetë në funksion të plotë në 6-mujorin e parë të 2017. Ai do të hyjë në fuqi në disa faza. Faza e parë do të jetë ofrimi i shërbimit për shërbimet qeveritare dhe institucionet e tjera të vendit. Pas kësaj faze nis faza e dytë, e parashikuar rreth shkurtit të 2017, ku do të ngarkohen materialet me shkrim dhe video, ndërsa faza e fundit, që pritet të nisë në muajin mars, listës së shërbimeve dhe institucioneve shtetërore do t’u shtohen edhe kompanitë që operojnë në tregtinë ndërkombëtare dhe më pas gjithë përdoruesve.