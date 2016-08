Donald Lu nuk “heq” dorë, së bashku me kongresmenin Engel takojnë Bashën dhe ish- kryeministrin Berisha

Kongresmeni i SHBA-ve Eliot Engel dhe ambasadori i SHBA-ve në Shqipëri , Donald Lu po zhvillojnë një takim me kreun e PD-së, Lulzim Basha. Ky takim vjen vetëm pak ditë pas miratimit të ligjit të Vettingut, që është hapi i parë i zbatimit të Reformës në Drejtësi. Partia Demokratike nuk e votoi, ndërsa ligji u miratua me 88 vota nga PS-LSI dhe PDIU.

Pas takimit me Bashën, në orën 15:00 Eliot Engel do të zhvillojë edhe një me ish-kryeministrin Berisha.

Eliot Engel ndodhet në Shqipëri, pasi sot do të marrë titullin ‘Qytetar Nderi’ i Lezhës. Kongresmeni i SHBA do të nderohet për rolin e luajtur në forcimin e miqësisë mes Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Bashkia Lezhë, njofton se me datë 1 Shtator 2016, ora 12:00 në prani të Këshillit Bashkiak, Kryetarit të Bashkisë, deputetëve të qarkut, të ftuarve dhe miqve, organizon brenda zonës Memorialit të heroit tonë Kombëtar, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu, një veprimtari nderuese të Kongresmenit Amerikan, Kryetar i Grupit të Miqësisë Shqipëri – Amerikë në Kongres, të nderuarin Z. Eliot Engel. Zoti Eliot Engel, një mik i rrallë i shqiptarëve në tërë Ballkanin dhe më gjerë ka luajtur një rol të rëndësishëm në forcimin e miqësisë së vendit tonë me aleatin tonë më të madh strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ai, po ashtu, është i njohur për ndihmesën e dhënë në Kongresin dhe në Administratën Amerikane për çlirimin e Kosovës dhe më pas njohjen e Pavarësisë së saj nga SHBA. Kongresmeni Engël shoqërohet nga Z.Harry Bajraktari, një aktivist i njohur shqiptaro – amerikan i çështjes shqiptare për dekada të tëra. Veprimtarinë e nderon Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, SHTZ. Donald Lu.

Këshilli Bashkiak i Lezhës me vendim Nr. 182 dhe 183 datë 29.08.2016 i ka nderuar këta dy personalitete me titujt:

Z. Harry Bajraktari – Mirënjohje e Bashkise së Lezhës.

Ky vlerësim do të memorizohet në kujtesën historike të qytetit të Besëlidhjes!”, njofton bashkia e Lezhës.