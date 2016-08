Shtyhet votimi për demarkacionin, Mustafa tërheq ligjin

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa ka lajmëruar heqjen e votimit të Demarkacionit me Malin e Zi nga rendi i ditës.

“Si kryeministër konsideroj se sot nuk janë rrethanat dhe nuk është situatë ku duhet të votojmë ligjin për ratifikimin me arrëveshjes me Malin e Zi. Qeveria e tërheq sot këtë projektligj nga procedura kuvendore. Me bashkëbisedim do të provojmë të gjejmë një marrëveshje në lidhje me ligjin. Nuk është mënyra e duhur që të procedojmë me këtë ligj kur kemi presione mbi deputetët. Tërheqja e këtij ligji nuk do të thotë se do të ndryshojmë marrëveshjen mirëpo do ta procedojmë në Kuvend kur qeveria e vlerëson se është gati”, ka thënë Mustafa.

Kuvendi i Kosovës nisi punimet në një moment kur përpara selisë së tij po protestohej kundër marrëveshjes. Tensionet nuk munguan dhe masat e sigurisë në ndërtesën e Kuvendit ishin tepër të larta për të parandaluar incidentet me gaz lotësjellës, sikurse u verifikua me rastin e Gjykatës Speciale.

Kështu, agjentët e sigurisë së Kuvendit arrestuan deputeten e lëvizjes Vetëvendosje, Donika Kadaj Bujupi, pasi gjatë kontrollit të ushtruar iu gjet i fshehur mes flokëve një spraj.

Më pas erdhi arrestimi i deputetes tjetër Aida Dërguti, e cila u ndalua në tualetin e Kuvendit. Sipas raportimeve të mediave kosovare, Dërguti po nxirrte një bombol gazi të fshehur në trup.

Në prag të seancës, deputeti i AAK, Daut Haradinaj mbajti një deklaratë për mediat. “Deputetët e AAK do të votojnë kundër demarkacionit”, tha Haradinaj.

Ndërsa kryetari i Vetëvendosjes, Glauk Konjufca deklaroi se, kjo është një marrëveshje në dëm të Kosovës.

“Kosova humb resurse natyrore, ujore e tokësore. Kosova nuk mund të humbi tokë. Nuk ka shtet në botë që ekziston pa territor dhe siç thotë kushtetuta e Kosovës, populli ushtron sovranitetin përmes deputetëve. Ndaj ne do ta mbrojmë këtë sovranitet me atë që kemi në dorë”, tha Konjufca. Ai shtoi më tej se ndaj klasës politike po ushtrohet i njëjti presion sikurse me gjykatën speciale.

Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Listës Serbe deklaroi më herët se deputetët e kësaj partie nuk do të ishin në sallë për arsye sigurie. Mungesa e tyre pamundëson ratifikimin e marrëveshjes.