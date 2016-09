Strehimi social, MZHU jep mbështetje financiare për 5 bashki

Ministria e Zhvillimit Urban miratoi fondin prej prej 4,5 milionë lekë për 5 bashki, të cilat përfitojnë grante të menjëhershme për strehimin.

Ky fond do t’i shpërndahet 20 familjeve, të cilat plotësojnë kriteret për përfitimin e granteve të menjëhershme për strehim, përkatësisht në bashkitë Kavajë, Gramsh, Vlorë, Korçë dhe Pogradec.

20 familjeve përfituese, nëpërmjet këtij fondi do t’i paguhet 10% e vlerës së banesës me kosto të ulët. 14 prej tyre kanë përfituar banesë me kosto të ulët nga Enti Kombëtar i Banesave dhe 6 familjet e tjera kanë përfituar kredi nga Banka Kombëtare Tregtare.

Grupi i punës, i ngritur pranë Ministrisë së Zhvillimit Urban, ka miratuar kërkesat e ardhura nga 5 bashkitë.

Të gjitha njësive të qeverisjes vendore u është kërkuar të paraqesin pranë MZHU kërkesat për grante të menjëhershme.