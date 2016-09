Kur fustani të tradhton në tapetin e kuq

Ka shkuar si mos më keq parakalimi i aktores 42 vjeçare nga Koreja e Jugut Moon So-ri në tapetin e kuq në Festivalin e Filmit në Venecia.

Para dhjetëra fotografëve Moon So-ri është tradhtuar nga fustani i saj i gjatë. 42-vjeçarja ka shkelur mbi fustan dhe më pas nuk ka arritur ta kontrollojë dot më veten duke u rrëzuar.

Anëtarët e sigurisë ndërhynë menjëherë duke i ardhur në ndihmë aktores, e cila tentoi ta kalonte gjithçka me një të qeshur, por me siguri që nuk do të kishte dashur një parakalim të tillë mbi tapetin e kuq.