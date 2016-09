Këshilli i Etikës kërkon vetërregullim e mediave në Maqedoni

Me rastin e zgjedhjeve parlamentare të paralajmëruara për në muajin dhjetor, Këshilli për Etikë në Mediat e Maqedonisë, (KEMM) në ambientet qendrës së informacionit të BE-së mbajti një konferencë për mediat. Dragan Antonovski nga Këshilli Drejtues duke folur për detyrimet që kanë mediat dhe vetërregullimin, tha se informimi profesional kontribuon drejt përmirësimit të situatës në fushën e medias.

“Prandaj dua të ritheksoj detyrimin për informim të drejtë, etik dhe profesional si dhe t’u jepet hapësirë të gjithë pjesëmarrësve në skenën politike, me theks të veçantë në përfshirjen e qytetarëve në mënyrë që të mund të zgjedhin drejt interesat e shtetit. KEMM u bënë thirrje mediave të respektojnë detyrimin kryesor, të informojnë qytetarin dhe të mos e gënjejnë atë, tu japin hapësirë të gjithë pjesëmarrësve në skenën politike dhe të debatojnë në mënyrë transparente duke respektuar standardet e informimit”, tha ai.

Kreu i Komisionit për Ankesa në KEMM, Mirçe Adamçevski tha se këtë vit kanë pranuar 89 shkresa ndërsa që nga fillimi i punës së komisionit kanë pranuar 130 ankesa.

“Komisioni ka punuar edhe gjatë verës, ku kemi marrë dhjetëra ankesa. Sa i përket kërkesave vazhdojnë të dominojnë portalet, sepse ata nuk janë të rregulluara (me ligj). Në periudhën e ardhshme presim rritje të numrit të ankesave. Numri më i madh ankesave ka të bëjë me injorimin e palës së dytë në tekst, përzierjen e fakteve me mendimin, prania e gjuhës së urrejtjes, si dhe për diskriminimin”, tha Adamçevski.

Këshilli mbi Etikën e Mediave në shkurt të këtij viti inicioi nënshkrimin e Kartës për raportimin etik gjatë zgjedhjeve për mediat komerciale. Karta u nënshkrua nga 32 media dhe nga Shoqata e Mediave Private në Maqedoni, e cila bashkon 60 media rajonale dhe lokale.