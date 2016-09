Porti Durrës, janar – gusht u ankoruan 184 jahte turistike

Që nga fillimi i vitit 2016 deri në fund të muajit gusht në kalatat e portit të Durrësit u ankoruan 184 jahte turistike, drejtuesit e të cilave pasi kanë marrë shërbimet përkatëse kanë vizituar edhe qytetin. Sipas burimeve zyrtare të Autoritetit Portual të Durrësit, numri i tyre pritet të rritet ndjeshëm deri në fund të këtij viti.

“Thoranng”, “Spatzle”, “Anemos”, “Saga of Goteborg”, “Oktegon”, “Kimera”, “Smile”, “Rawn Prawn””, “Maya”, “Carpe diem”, janë disa prej emrave të të jahteve me gjatësi të ndryshme dhe me prejardhje nga porte të ndryshme, që kanë zgjedhur të

ndalojnë edhe në portin më të madh të vendit tonë.

Mësohet se që nga fillimi i muajit korrik deri në fund të muajit gusht 2016 në kalatat e portit janë ankoruar 97 jahte turistike. Ato janë vendosur kryesisht në kalatat 1, 2, 4, apo 5 të Terminalit perëndimor, që administrohet nga APD.

Qendrimi i tyre në Durrës zgjat nga 4-5 orë deri në 3-4 ditë.

Nga sektori i statistikave mësohet gjithashtu se vitin e kaluar në portin e Durrësit janë bregëzuar edhe 217 jahte turistike, dhe pjesa më e madhe e drejtuesve të tyre kanë vizituar qytetin antik dhe rrethinat e tij.