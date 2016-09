Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj po vazhdon edhe më tej vizitat nëpër komuna të ndryshme, për të debatuar me qytetarët.

Në një njoftim për media, bëhet e ditur se nesër Haradinaj do ta vizitojë Pejën, ku do të flas me qytetarët për aktualitetin politik.

Debati mbahet në Kinoteatrin “Jusuf Gervalla duke filluar nga ora 17:00.