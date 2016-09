Rikthehet “Bridget Jones”

Fituesja e çmimit Oskar Renee Zellweger i është rikthyer theksit britanik për interpretimin e londinezes aq të dashur nga publiku Bridget Jones.

Personazhi tepër i pëlqyer i vajzës së thjeshtë që zhytet në situata nga më të çuditshmet e plot humor, vjen këtë herë si një grua tek të 40-tat, sërish beqare dhe befasisht shtatzënë.

Aktores teksane do t’i duhet të përballet edhe një herë me shtimin në peshë, ndërsa Colin Firth vjen dhe ai në formën e dashurisë së vjetër Marc Darcy-t. Patrick Dempsey do të interpretojë amerikanin Jack Qwant, njeriun që ka tërhequr së fundi vëmendjen e Bridget-it.

Rolin që do të kthehej në njërin prej sukseseve të saj më të mëdha, Zellweger e mori për herë të parë në 2001-shin me “ditari i Bridget Jones”. Pas kësaj, tre vjet më vonë, erdhi vazhdimi i filmit, “Bridget Jones, skaji i arsyes”. Tani, edhe pse më e madhe në moshë dhe një producente lajmesh në televizion, Bridget sërish përfshihet në telashe pa fund.

“Është figurë shumë familjare për mua. Por ishte një eksperiencë ndryshe kjo e fundit, sepse të nxit kreativitetin, të shtyn të mendosh sesi duhet ta paraqesësh një person më të pjekur tashmë, pa tradhtuar në të njëjtën kohë esencën e asaj çfarë është në të vërtetë”, shprehet Renee Zellweger, aktore.

Filmi është pritur me padurim të madh nga adhuruesit që mbeten të tronditur nga libri i 2013-s, “Bridget Jones: e çmendur pas djalit”, ku autorja Helene Fielding bën që Darcy të vdesë dhe Jones të mbetet vejushë duke rritur fëmijët e vetme.