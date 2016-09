“Dibranët që kaluan nga PS tek PD, njësoj si 1 lojtar i Juventusit apo Milanit të shkojë tek Peskara”

Nënkryetari i grupit parlamentar i PS-së, Taulant Balla reagoi në lidhje me lajmin se 200 socialistë të Dibrës kaluan me Partinë Demokratike.

Ai thumbon edhe kandidatin e djathtë për bashkinë Sherefedin Shehu.

Statusi i plotë i Ballës në Facebook

E Lulzim, sa po e zhgenjen Saliun cdo dite. Dole dje the se ke marre “200 petrita” ne partine e baba Sales.

Kur Saliu e mori vesh qe kishe marre ca punonjes te Ndermarrjes komunale te Mziut ne Kamez, e di ti, si gjithmone, c’te gjeti.

Po si mer Lul mund te vije ndonje socialist tek partiza jote, qe Saliu ta la parti, po ne perdorim.

E di si eshte kjo. Sikur nje lojtar qe luan tek Juventusi apo Milani dhe te shkoje te luaje tek Peskara. Apo sikur nje lojtar qe luan te Partizoni apo Tirona te vije te luaje me porta te vogla ke oborri Shqupit.

Sa per Dibren, Muharrem Rama eshte i Dibres dhe i Korabit, o Lulzim dhe nuk i ka tradhetuar asnjehere, si Sheroja i Shqupit. Nuk e do Dibren per te dale ne pension, por t’i sherbeje sikur ka bere ne gjithe keto vite.

Sepse ti e ke plan pune kete. Kudo. Kur ishe ne bashki apo tani ne Shqup, te premte, te shtune dhe te diele te shpia ne Hollande. Keshtu e ka ne plan edhe Shero. Do me e pas shpine ne Tirane, e pensionin ne Diber.