Kush është transeksuali i parë në histori?

Në kulturën perëndimorë, sipas dëshmive, transeksuali i parë gjendet në mitologjinë greke. Bëhet fjalë për nimfën Censi, e dashur nga Poseidoni. Zoti e pyeti se çfarë dhurate donte ai dhe Censi i tha se donte që të transformohej në një luftëtar i pamposhtur. Duke u bërë kështu, Ceneo, lufton në beteja të shumta dhe gjithashtu kishte një djalë. Krenaria e tij e tepërt, shkaktoi zemërimin e Zeusit, që i cili e vrau nga Minotaurit. Në funeral, trupi i tij mori përsëri karakteristikat femërore.

Tragjedia transeksuale

Në kohët moderne, operacioni i parë i ndërrimit të seksit, me shumë gjasa është mbështetur nga Lili Elbe, e lindur në 1886 në Danimarkë me ermin Ejnar Wegener. Fillimisht ai bëri një jetë mashkullore, duke i bërë edhe një portretist i zgjuar. Ai u martua me një grua të quajtur Gerda dhe që të dy kishin në marrëdhënie të hapur seksuale. Në 1930, Ejnar u operua në Berlin për të hequr testikujt. Në total, ai iu nënshtrua 4 operacioneve , për t’i dhënë një fëmijë partnerit të rij, një transplant ovarial. Kjo ndërhyrje që edhe sot, 85 vjet më vonë, është kufiri i mundësive të kirurgjisë. Ai vdiq në vitin 1931, për shkak të komplikacioneve që erdhën nga ndërhyrja e fundit. Aktori anglez Eddie Redmayne e solli këtë personazh në filmin “The Danish Girl”, (Vajza Daneze).