Maturantët protestë para Kuvendit

Për të dytën ditë me rradhë maturantët po protestojnë kundër formulës së përzgjedhjes në Universitete.

Ndryshe nga protesta e një dite më parë para Kryeministrisë, sot ata janë vendosur para Kuvendit, me pankarta në duar dhe thirrje të qarta për rikthimin e sistemit meritë-preferencë.

Maturantët me mesatare mbi 9, kanë konkurruar në disa degë, por nuk janë fitues. Lëndët me zgjedhje, të caktuara gjatë vitit të parë të gjimnazit janë ato që kanë penalizuar shumë maturantët me mesatare të lartë, për të mos fituar degët e preferuara.

Maturantët fitues në raundin e parë, në më shumë se një degë, duhet të zgjedhin të regjistrohen në njërën prej tyre, duke filluar nga data 13 deri në 20 Shtator.

Vendet e lira bosh prej tyre do të plotësohen me të tjerë kandidatë në raundin e dytë, i cili nis në 22 Shtator dhe aplikimi është i njëjtë. Në përfundim do të ketë edhe një raund të tretë, i cili, sipas Ministres së Arsimit, do t’i japë zgjidhje përfundimtare regjistrimit.

Për këtë vit kanë aplikuar për universitet 27 mijë e 600 maturantë. Universitetet publike ofrojnë 25 mijë vende, ndërsa ato private 9 mijë.