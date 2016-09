17 kompani nga Maqedonia do të marrin pjesë në panairin ”World food 2016” në Moskë

Me organizim të odës ekonomike ruso-maqedone dhe me mbështetje të Ministrisë së Bujqësisë së Maqedonisë 17 kompani nga Maqedonia do të prezentohen në panairin botëror për ushqim që do të mbahet nga 12 deri më 15 shtator në Moskë të Rurisë, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Prodhuesit nga Maqedonia do të kenë një vend prej 110 metër katrorë ku do të përfaqësohen kulturat agrare dhe ushqimet që prodhohen në Maqedoni.

Përndryshe, në mes Maqedonisë dhe Rusisë për shtatë muajt e kaluar ka pasur këmbim në tregëti në vlerë prej 92,9 milion dollarë, që është për 27% më dobët se në periudhën e njejtë nga viti i kaluar.