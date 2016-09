Zbardhet raporti i UEFA-s/ Skënderbeu ka trukuar 41 ndeshje në Shqipëri

Skënderbeu është dënuar nga UEFA për trukime ndeshjesh, ndaj nuk mori dot pjesë në kualifikueset e Ligës së Kampioneve. Pezullimi 1-vjeçar, i dhënë nga komisionet juridike të qeverisë europiane të futbollit, u la në fuqi edhe nga CAS i Lozanës, çka bëri që Partizani të kalonte nga Liga e Europës në Champions. Megjithatë, dënimi nuk mori fuqi në kampionatin shqiptar.

Skënderbeut nuk iu hoq titulli kampion, nuk u zbrit në kategoritë inferiore, sikurse e parashikojnë rregulloret përkatëse në kësi rastesh. FSHF-ja justifikohej se është në pritje të raportit të UEFA-s, se përse është dënuar skuadra korçare, raport i cili zbulohet se është fshehur nga drejtuesit e futbollit në vendin tonë.

Kampionati i ri ka vazhduar sikur asgjë të mos kishte ndodhur, por në fakt duket se pas zbulimit të përmbajtjes së bazës së fakteve, që ka përdorur UEFA për këtë pezullim të Skënderbeut, nuk mund të heshtë më edhe FSHF-ja. Sepse flitet për plot 41 ndeshje të trukuara nga skuadra korçare në kampionatit shqiptar, pa folur këtu për miqësore dhe sfida të Kupave të Europës. “Klubi shqiptar, Skënderbeu, ka qenë i përfshirë në mënyrë të vazhdueshme në fiksimin e ndeshjeve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar gjatë gjashtë viteve të fundit. 5 ndeshje të “Champions League”, 2 ndeshje të “Europa League”, 41 ndeshje të Superligës Shqiptare dhe të Kupës së Shqipërisë, si dhe 6 ndeshjet miqësore,” konsiderohen të trukuara nga kuqebardhët juglindorë, 6 herë radhazi kampionë të Shqipërisë.

Monitorimi i ndeshjeve të Skënderbeut nga sistemi i specializuar ka nisur që nga prilli 2007. Hetimet flasin për krijimin e lidhjeve trukuese mes personave të klubit shqiptar, si Ridvan Bode (mbështetës financiar, ish-ministri i Financave), Ardjan Takaj (president i klubit) dhe Agim Zeqo (ish-presidentit të klubit), udhëheqës, si dhe lidhjeve të tyre me kompanitë e basteve, përmes sponsorëve, ose disa individëve. “Telesport.al” ka siguruar në mënyrë ekskluzive pjesën kryesore të raportit të UEFA-s, dërguar në FSHF. Skënderbeu-Flamurtari 2-1.

Ja raporti i plotë i UEFA-s për trukimet e Skënderbeut, dërguar prej ditësh edhe në FSHF:

– Sistemi i Monitorimit për Manipulimin e Ndeshjeve (BFDS) i krijuar në 2009-ën nga UEFA si kundërpërgjigje për rritjen alarmuese të numrit të ndeshjeve të manipuluara në kompeticionet europiane, si dhe ato kombëtare, ka konfirmuar, në bazë të të dhënave statistikore dhe modeleve matematikore të përdorura nga ky sistem, se klubi shqiptar i Skënderbeut ka qenë vazhdimisht i përfshirë në trukimin e ndeshjeve në kompeticionet kombëtare dhe ato ndërkombëtare në gjashtë vitet e fundit.

– BFDS ka marrë në shqyrtim një numër ndeshjesh të Skënderbeut, të zhvilluara në kompeticionet kombëtare dhe ato ndërkombëtare, ndeshje zyrtare dhe miqësore, duke arritur në përfundimin se klubi ka manipuluar sfidat e mëposhtme: 5 ndeshje në Champions League, 2 në Europa League, 41 në Kategorinë Superiore dhe në Kupën e Shqipërisë dhe 6 ndeshje miqësore. Rezultatet e BFDS nuk lënë asnjë hije dyshimi se Skënderbeu ka qenë i përfshirë direkt ose indirekt në ndikimin e rezultatit final të një numri të madh ndeshjesh në kompeticione kombëtare dhe ndërkombëtare, që nga prilli i 2007-ës.

– Përveç raporteve në lidhje me bastet e vëna, në ndeshjet kombëtare dhe ndërkombëtare, të zhvilluara nga Skënderbeu, zyrtare dhe miqësore, gjatë pesë viteve të fundit, janë edhe pamjet filmike të ndeshjeve të luajtura në kompeticionet e UEFA-s në sezonin 2015-2016 dhe hetimet e zhvilluara në lidhje me përfshirjen e drejtuesve, ose personave afër klubit, si Ridvan Bode (bankier, ish-Ministër i Financave), Ardjan Takaj (presidenti i klubit) dhe Agim Zeqo (ish-president i klubit), që do të konfirmojnë përtej çdo dyshimi se ka pasur trukim ndeshjesh.

– Së fundmi, përshtypjet e krijuara rreth KS Skënderbeut, nga lojtarët kundërshtarë, deri te tifozët, nga kompanitë e basteve deri te gazetarët, tregojnë se është krijuar një bindje se Skënderbeu ka manipuluar dhe vazhdon të manipulojë ndeshje në Shqipëri dhe Europë.