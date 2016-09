Zgjedhjet në Dibër, pritet të nisë shpërndarja e materialeve

KQZ pritet që të nisë shpërndarjen e materialeve zgjedhore në të gjitha Qendrat e Votimit në këtë Bashki, proces i cili do të nisë pas trajnimit të anëtarëve të Qendrave të Votimit.

Raportohet se procesi i shpërndarjes fillimisht do të nisë për Qendrat e Votimit të zonave të largëta, e më pas do të vijojë me ato që janë në territorin e qytetit.

Në garë për kryebashkiakun e ri të Dibrës kandidojnë Muharrem Rama i Aleancës për Shqipërinë Europiane, kandidat i cili është i pari në listë dhe mban numrin 1 në fletën e votimit, si dhe Sherefedin Shehu i Aleancës për Punë dhe Dinjitet, i cili është i dyti dhe mban numrin 2 në fletën e votimit.