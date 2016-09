Rritet pagesa për aftësinë e kufizuar

Qeveria ka vendosur të rrisë pagesën për aftësinë e kufizuar. Pagesa për invalidët do të jetë 10.140 lekë. Gjithashtu 10 mijë e 140 lekë të reja do të përfitojnë edhe kujdestarët. Këtë pagesë do ta përfitojnë ata persona që kanë humbur pjesërisht aftësinë, apo që kanë pësuar dëmtime fizike të ndryshme.

“Masa e përfitimit të aftësisë së kufizuar, bëhet 10.140 lekë në muaj. Këtë pagesë e përfitojnë : Personat, të cilëve u është kufizuar aftësia, si pasojë e dëmtimeve fizike, shqisore, të intelektit, psikiko/mendore, të lindura apo të fituara gjatë jetës nga aksidente, sëmundje, të përkohshme apo të përhershme, që nuk vijnë nga shkaqe, që lidhen me punësimin, e vërtetuar kjo nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP), përfitojnë pagesë për shkak të aftësisë së kufizuar. Të njëjtën masë përfiton edhe kujdestari i personit me aftësi të kufizuar”, – thuhet në vendimin e qeverisë.