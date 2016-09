Fatos Klosi: SHBA tallet me shqiptarët, le të nxjerrë emrat e “peshqve të mëdhenj”

Deklaratat e SHBA dhe BE, përmes ambsadorit amerikan në Tiranë dhe komisionerit Johanes Hahn për zyrtarë të korruptuar në Shqipëri, për shumë shqiptarë kanë bërë bujë si deklarata të forta, por për ish-kreun e SHIK-ut Fatos Klosi nuk janë serioze, madje tallëse nëse në to nuk përmenden emrat e “peshqve të mëdhenj”, siç i ricilësoi ai pas deklaratës së fundit të komisionerit Hahn.

Klosi thotë se ndërkombëtarët duhet të thonë emrat dhe veprat penale që rëndojnë mbi ta.

“Kjo është absurde! SHBA dhe BE po tallen me ne! Nëse Brukseli ka emra le t’i nxjerrë. Kur dalin dhe kërkojnë arrestime, në rradhë të parë duhet të flasin me emra konkretë. Për çfarë I kanë hyrë kësaj pune nëse duan ta bëjnë vërtet? Është budallallëk është e turpshme! Nuk duhet të flasin, por të thonë emrat e peshqve të mëdhenj, madje sëbashku me veprat penale që kanë bërë”, shprehet ish-kreu i SHIK, Fatos Klosi në një prononcim për gazetën Sot.

Johanes Hahn lëshoi mesazhin e fortë tre ditë më parë duke thënë se ka ardhur koha që në Shqipëri të kapen “peshqit e mëdhenj”, jo vetëm të vegjëlit.