Shkëmbimet tregtare të Shqipërisë me Turqinë llogariten 25, 748 milionë lekë

Shkëmbimet tregtare të Shqipërisë me Turqinë, gjatë periudhës janar-korrik të vitit 2016 llogariten 25,748 milionë lekë. Sipas raportit të tregtisë së jashtme të publikuar nga Instituti i Statistikave shkëmbimet tregtare me Turqinë rezultojnë me një rritje prej 1,571 milionë lekësh krahasuar me të njëjtën periudhe të një viti më parë.

Sipas INSTAT-it, eksportet gjatë kësaj periudhe llogariten 904 milionë lekë me një ulje të ndjeshme prej 5.181 milionë lekësh krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, gjatë 7-mujorit të vitit 2015 eksportet arritën në 6,085 milionë lekëve. Nga Turqia, Shqipëria ka eksportuar kryesisht materiale ndërtimi dhe metale, por edhe minerale, lëndë djegëse, energji elektrike.

Të dhënat tregojnë se Turqia ka qenë një treg i rëndësishëm për importimin e mallrave të ndryshme drejt Shqipërisë. Gjatë periudhës janar-korrik të vitit 2016 nga Turqia u importuan 24,844 milionë lekë mallra. Ndërsa në të njëjtën periudhë të vitit 2015 u importuan 23,273 milionë lekë mallra. Nga Turqia, Shqipëria ka importuar kryesisht tekstile dhe këpucë, si dhe produkte kimike dhe plastike.