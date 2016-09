Brumbulli: Paketa ligjore, frenon kreditë me probleme

Një ankand i tretë për shitjen e pasurisë së lënë kolateral me 30% të vlerës dhe miratimi i paketes ligjore të hartuar nga Ministria e Drejtësisë me sugjerime të grupeve të interesit, pritet të japë ndikimin kryesor në reduktimin e kredive me probleme.

Këto të fundit vazhdojnë të rriten duke arritur nivein e 21.2%, pavarësisht fshirjes në fund të vitit 2015, që sollën një ulje të tyre në 18.2%.

I ftuar në emisionin “Përtëfol”, sekretari i përgjithshëm i shoqatës së bankave Spiro Brumbulli, thekson domosdoshmërinë e kalimit sa më shpejt të ndryshimeve ligjore, jo vetëm në funksion të forcimit të sistemit bankar por edhe zhvillimit të ekonomisë së vendit.

Sipas Brumbullit 60 % të kredive të keqija i zoterojnë, 35 kompani të mëdha. Në rendimin e kesaj situate, veç faktoreve të tjerë, kanë kontribuar edhe mangësitë e ligjit aktual të falimentit.

Ky i fundit do të ndryshojë duke i dhënë mundësi edhe aktorëve të tjerë, që të kërkojnë nisjen e procedurave të falimentit, jo vetëm biznesit dhe drejtorisë së përgjithshme të tatimeve.

Paketa ligjore që po shqyrohet aktualisht në komisione, parashikon shkurtim të afateve të procesit të shpalljes së likuiditimit, riorganizimit, falimentit, shoqeruar edhe me ndryshime të tjera ne legjislacion, si Kodin e Procedurës Civile si dhe ligjet e sherbimit permbarimor.