Bankat që do të shpërngulen nga Londra nuk kanë ku të ikin

Bankat që planifikojnë të zhvendosen nga Londra si pasojë e rreziqeve që burojnë nga dalja e Mbretërisë nga Bashkimi Europian përballen me një realitet të hidhur, sa edhe qesharak; asnjë qytet rival nuk ka kapacitet të mjaftueshëm për të strehuar një staf të përmasave të tilla.

Distriktet e biznesit në Paris, Frankfurt dhe Amseterdam janë thuajse plot, pasi shumë pak vende të lira kanë mbetur. Godinat në gjendje për të strehuar mijra punonjës janë thuajse inekzistente në qytetet e sipërpërmendura. Në Dublin nuk ka fare ndërtesa të një kapaciteti të tillë.

Ekspertët shprehen se Londra nuk ka asnjë pasardhës. Do të duhet të kalojnë dhjetra vite për të parë një qendër financiare të përmasave të Londrës. Bankat që operojnë në Londër s’janë bërë tashmë gati për skenarin më të keq, dhe kur ky skenar të vihet në jetë, do të jenë të parat që do të kërkojnë të shpërngulen nga Londra.

Problemi është serioz edhe për kompanitë e Wall Street që kanë pjesën dërrmuese të punonjësve në Europë. 87% e stafit amerikan bankar të alokuar në Europë, gjendet pikërisht në Mbretërinë e Bashkuar.