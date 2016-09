Beteja e Ballkanit, në Shkodër më 6 tetor luhet Kosovë-Kroaci

Një pikë në Finlandë në debutimin e kualifikuese nuk është rezultat i keq, por 3 pikë në Shkodër do të ishin starti i një feste elektrizuese për tifozët shqiptarë. Edhe pse nuk do të jetë në fushë kombëtarja kuqezi, në impiantin “Loro Boriçi” do të impenjohet Kosova kundër Kroacisë, një derbi ballkanas që në FFK pretendojnë ta fitojnë.



Like this: Like Loading...