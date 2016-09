Shqipëria ndër vendet miqësore për të riatdhesuarit

Komuniteti online InterNations ka realizuar një studim, në lidhje me shtetet më miqësore në bazë të politikave që zbaton për të riatdhesuarit, rezultatet e së cilës i ka trajtuar në një hartë.

Sipas ngjyrave shtetet më miqësore janë shënuar me ngjyrë të gjelbër dhe ato më pak me të kuqe. Referuar hartës së InterNations, Shqipëria gjendet në mesin e vendeve miqësore me indeks 11-19.

Sipas studimit Tajvani është shteti më i mirë për të riatdhesuarit, ndërsa më i keqi konsiderohet Kuvajti.

Në studim InterNations, ka marrë në konsideratë elementë të tillë si : cilësia e jetës dhe financat personale, përmbushjen profesionale etj.

Nga 174 kombësi u përzgjodh një kampion prej 14,000 anketuesish. 191 shtete u bënë pjesë e studimit dhe u analizuan lëvizjet e komuniteteve, jetesa dhe puna.

Insider, bëri një vrojtim masiv në lidhje me njerëzit që kanë lënë vendet e tyre dhe kanë zgjedhur që të punojnë në një vend tjetër. Rezultatet ishin mbresëlënëse.

Tajvani u rendit në krye të 67 shteteve, ndërsa në vendin e dytë u rendit Malta, ndërsa Ekuadori në të tretin. Në vendin e katrat dhe të pesë u renditën përkatësisht Meksika dhe Zelanda e Re. Greqia u rendit në vendin e 26-të, duke u ndjekur nga SHBA-ja dhe Qipro.

Lista me 10 vendet më miqësore

Tajvani

Malta

Ekuador

Meksika

Zelanda e Re

Kosta Rika

Australia

Austria

Luksemburg

Çekia