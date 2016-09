Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj sot fillon vizitën e tij dyditore në Prishtinë.

Vizita do të fillojë me takimin me kryetarin e komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti.

Të dy kryetarët do të japin deklaratë për media në orën 15.30.