Nesër fillon testimi YES – Youth exchange study për shërbim rinor në Maqedoni

Këshilli amerikan për arsim ndërkombëtar do të fillojë nga nesër testimin për YES – Youth Exchange and Study, për shkëmbim rinor, me të cilin nxënësit e shkollave të mesme kanë mundësi që të fitojnë bursë dhe të kalojnë një vit akademin në SHBA, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Gjatë qëndrimint në SHBA, nxënësit do të jetojnë në familje amerikane, do të mësojnë shkollë të mesme amerikane dhe do të njihen me kulturën amerikane.

Në testim mund të paraqiten nxënësit që janë lindur në mes të 1 janarit, 2000 dhe 15 gushtit, 2002. Pjesë e programit janë edhe nxënësit me nevoja të veçanta, por të jenë të lindur në mes të 15 shkurtit, 1999 dhe 15 gushtit, 2002.

Nesër testimi do të mbahet në shkollën ”Kole Nehtenin” në Shtip, pastaj të enjten në shkollën ”Ibrahim Temo” në Strugë, të premten në shkollën ”Nace Bugjoni” në Kumanovë dhe të shtunën në shkollën ”Llazar Tanev” në Shkup.

Projekti mbështetet financiarisht nga Qeveria e SHBA-ve, ambasada e SHBA-së në Shkup, Ministria e arsimit dhe shkencës së Maqedonisë.