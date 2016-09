Në komisionin e ligjeve dhe të sigurisë diskutohet projektligji për parandalimin e narkotrafikut

Disa ndryshime në ligjin për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope, kane sjelle sot debate mes perfaqesuesve te mazhorances dhe opozites ne Komisionin Parlamentar te Sigurise Kombetare. Nenkryetari i ketij komisioni, Flamur Noka i eshte rikthyer akuzave se Shqiperia eshte kthyer ne republike te kanabisit. Sic deklaroi Noka, Ministria e Brendshme siguron krimin dhe patronazhin e kanabisit, dhe nuk siguron me qytetaret.

“Eshte poshtersi, neveri, provokim i rende te sjellesh kete ligj ne kete periudhe qe te korrat jane te mbara,”- tha ish-ministri i Brendshem. Me tej Noka artikuoi akuzen e perseritur te PD-se se nuk ka parcele qe nuk monitorohet nga punonjes policie te armatosur. Flamur Noka pohoi sot ne komisonin e sigurise se ka pare ne Diber shefin e komisariatit qe kercenonte qytetaret se kerkonin uje per te vaditur arat, por ujë per banoret nuk ka tha ligjvenesi democrat, sepse uji shkon per ujitjen e hashashit. Ne kunderpergjigje Zv. ministri i Brendshem Stefan Cipa tha se shifrat dhe statistikat jane te tjera nga sa pretendon Noka.

Sipas Çipes ne 2013 eshte asgjesuar vetem 7% e kanabisit te kultivuar ne te gjithe vendin, ndersa ne 2015 eshte asgjesuar rreth 99 % e siperfaqes se kultivuar. Ish-ministri Noka akuzoi gjate kesaj seance direkt kreun e policise se Dibres si te perfshire ne kultivim. Sipas tij kryepolici i Dibres Robert Aga ka mbjelle 12 dynym kanabis ne fshatin e vet. Ne pergjigje te kesaj akuze, deputeti socialist, Xhemal Qefalia deklaroi se kjo akuze e Nokes vjen pas goditjes qe opozita pesoi ne Diber ne zgjedhjet se se dieles.