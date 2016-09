Aplikacioni E-Konsullata, Rama: Shërbim online për shqiptarët jashtë vendit

Kryeministri i vendit, Edi Rama e cilësoi aplikacionin “E-Konsullata” të prezantuar sot, një lehtësim shumë të madh për shqiptarët që ndodhen jashtë vendit, pasi aplikimet mund të bëhen përmes telefonit.

“E-Konsullata është simotër e komisariatit dixhital dhe të mos kesh nevojë të mos shkosh në Konsullatë me kilometra të tëra për një informacion apo aplikim.

Të gjithë shërbimet do të jenë online përveç aplikimit për pasaportë.

Sot me këtë hap i hapim mundësinë që aplikimi të bëhet me telefon. Histori dhe humbje kohe, stresi i shkaktuar për shkak të nevojës për konsullatën shqiptare që ndonjëherë është me orë të tëra larg, ka pasur edhe një barrë të madhe financiare nga shqiptarët. Kjo barrë financiare me këtë shërbim zerohet, pra shteti nuk iu fut dot më dorën në xhep shqiptarëve që marrin shërbim konsullor.Transformin revolucionar, që do të sjellë lehtësim të madh, por edhe një impuls të ri në Ministrinë e Jashtme për filluar punën për E-Ambasadën” theksoi Rama.

Po ashtu, ai tha do të krijohet databaze për të gjithë shqiptarët që ndodhen jashtë vendit.

Aplikacioni E-Konsullata mund të shkarkohet nga Appstore dhe Playstore dhe mund të përdoret kudo, mjafton që aparati të ketë akses në internet. Qytetarët ne kete aplikacion mund të gjejnëkontaktet e sakta dhe koordinatat e çdo përfaqësie shqiptare në botë, informacion mbi procedurat e legalizimeve të dokumenteve, shërbimet e tjera konsullore brenda dhe jashtë vendit, si dhe informacione mbi situatën për secilin prej 181 vendeve pjesë e E-Konsullata.