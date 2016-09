Pogradec, vritet me kallashnikov 18-vjeçari për një sherr në Facebook

Pas një sherri të nisur në Facebook , një 18-vjeçar është vrarë me armë zjarri nga bashkëmoshatari i tij në qytetin e Pogradecit. Ngjarja është regjistruar në një pikë bastesh në rrugën “Rinia”, teksa dy adoleshentët, të cilët ishin grindur një ditë më parë përmes rrjetit social, janë përballur me njëri-tjetrin, ku Fabian Muçllari nga fshati Vërdovë qëlloi me armë automatike në drejtim të Fabio Hilës, duke i shkaktuar atij vdekjen.

Fabio Hila pas kësaj grindjeje ka vijuar të rrijë i qetë në lokal edhe në shoqërinë e disa bashkëmoshatarëve të tjerë kur autori është rikthyer i armatosur dhe ka qëlluar një herë në ajër duke i detyruar të gjithë personat e pranishëm që të dalin jashtë. Më tej, ai ka qëlluar në drejtim të viktimës dhe është larguar. Pak minuta më vonë, policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe ka dërguar drejt spitalit të riun Hila, por ai ka ndëruar jetë gjatë rrugës, ndërsa është bërë i mundur arrestimi i autorit i cili ka tentuar të largohet pas krimit të rëndë.