3 informaticienë nuk dëshmojnë për emailet e znj.Clinton

Tre ekspertë të teknologjisë, të përfshirë në ndriçimin e çështjes polemizuese të llogarisë personale të emailave të zonjës Hillary Clinton, nuk pranuan t’u përgjigjeshin pyetjeve duke iu referuar të drejtës kushtetuese të mbrojtjes nga vetë-inkriminimi, kur dolën para komisionit të kongresit që po hetonte këtë çështje.

Në një seancë me pyetje-përgjigje e zhvilluar në një klimë të ndezur politike në mes të zgjedhjeve presidenciale, republikanët në Komisionin e Mbikqyrjes në Dhomën e Përfaqësuesve u përpoqën t’i kundërvihen përfundimit të arritur nga hetuesit amerikanë se, megjithëqë Zonja Clinton u tregua “tepër e pakujdesshme” në trajtimin e informatave sekrete mbi sigurinë kombëtare, duke i përcjellë këto informata në emaile përmes serverit personal, veprimet e saj nuk justifikonin ngritjen e akuzave penale ndaj zonjës Clinton.

Rivali republikan i zonjës Clinton, manjati i pasurive të patundshme Donald Trump e ka sulmuar shpesh kandidaten demokrate për përdorimin e serverit personal të emaileve. Anketat tregojnë se shumë votues vënë në pikëpyetje ndershmërinë e saj në përgjigje të pyetjeve lidhur me emailet.

Një ndër dëshmitarët e thirrur nga komisioni, Bryan Pagliano, ish-specialist për kompiuterat në Departamentin e Shtetit, nuk shkoi në seancën me pyetje përgjigje megjithëse ishte thirrur zyrtarisht. Ai kishte folur më parë me hetues të FBI-së, nën kushtet e imunitetit, gjatë hetimeve lidhur me serverin privat dhe të pambrojtur të emaileve që zonja Clinton kishte në banesën e saj në Nju Jork gjatë kohës që ishte sekretare shteti nga 2009-2013, në vend që të përdorte një server më të sigurtë qeveritar.