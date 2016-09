Koçi: Kush nuk fitoi në universitet, të rekrutohet në FA

Minsitria e Mbrojtjes ka ftuar të gjithë maturantët që nuk fituan në universitete të bashkohen me Forcat e Armatosura. Gjatë një takimi në Lezhë dhe në Shkodër me të rinj, zëvendës ministri i Mbrojtjes Petro Koçi tha se duke u rekrutuar në ushtri, ata do të kenë mundesi te mira punësimi dhe ngritje ne karriere.

Petro Koçi, Zv. Minister i Mbrojtjes: Për tu punësuar në një strukturë dinjitoze të shteti FA zënë vend të parë. Mendoj se kjo nuk është vetëm pjesë e traditës, por edhe e faktit që ne në procesin e rekrutimit përpiqemi të respektojmë standardet për të pasur djem dhe vajza cilësorë.

Edhe në Shkodër, zëvendës minsitri Koçi bëri thirrje për tju bashkuar ushtrisë.

Petro Koçi, Zv. Minister i Mbrojtjes: Ky sensëibilizim mundësisht të trokasë në cdo derë të familjeve tona atdhetare, që kanë djem dhe vajza që plotësojnë kriteret, morale, arsimore, fizike dhe psikologjike që kërkon të qenit pjesë e FA.

Në takimet sensibilizuese për rekrutimin e të rinjëve si ushtarë profesionistë ishin te pranishëm edhe komandanti i qendres se personel- rekrutimit, dhe perfaqesues të bashkive.