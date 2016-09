Ky aksesor i ri do ju thotë kur dhe sa ujë të pini

Edhe nëse pini 8 gota me ujë në ditë, sërish ju nuk e dini nëse jeni i hidratuar aq sa duhet.

Një produkt i ri i quajtur LVL, një aset që mund të vishet mund të zbulojë në kohë reale sa i hidratuar jeni dhe të ofrojë se këshilla se sa ujë iu nevojitet për të qëndruar të shëndetshëm.

LVL është i thjeshtë në përdorim, ndërsa duket si një aksesor normal dhe mund ta mbani në vend të orës.

“Çdo kush e kupton shumë mirë se sa i rëndësishëm është hidratimi”, shprehet Dr. Dustin Freckleton, i cili është frymëzuar për të krijuar LVL pasi ai ka vuajtur disa herë me problemet e hidratimit gjatë periudhës që ka ndjekur shkollën e mjekësisë.

Edhe pse ishte në moshën e artë, 25, atij i janë dashur që ndjekë një terapi fizike intensive 3-mujore para se të mësonte të ecte sërish. E ndërsa ai ishte në shkollë për mjekësi Freckleton besonte se të ndiqje praktikën fizike ishte më pak e rëndësishme se sa të ndihmoje publikun që të eliminonte efektet negative të dehidratimit si: gjumi i keq, funksioni i dobët njohës apo deri tek rastet më ekstreme dobësuese, shkruan Businessinsider.

Produkti LVL do të lidhet edhe me Smartfonin, i cili do të dërgojë një dridhje të lehtë kur niveli i hidratimit tuaj është i ulët.