Hillary Clinton rifillon fushatën

Kandidatja demokrate për presidente, Hillary Clinton rifilloi sot fushatën pas disa ditësh ndërprerje për shkak pneumonisë, por rivali i saj republikan Donald Trump po vë në pikëpyetje nivelin e saj të energjiës.

Zonja Clinton shkon të enjten në një tubim në Karolinën e Veriut, një shtet ku gara është ngushtë dhe ku të dy kandidatët kanë shkuar shpesh për fushatë.

Më pas ajo do të flasë në një darkë me udhëheqës hispanikë në Uashington, së bashku me Presidentin Barack Obama, një nga mbështetësit e saj më të fuqishëm.

Zoti Trump foli në Klubin Ekonomik të Nju Jorkut para se të nisej për në New Hampshirë, një tjetër shesh beteje për zgjedhjet.

Mjekja e zonjës Clinton saj shprehej në një letër se ajo “po e merr veten mirë” dhe vazhdon “të jetë e aftë të shërbejë si presidente e Shteteve të Bashkuara”. Ajo shkuante se bëhej fjalë për një “pneumoni të lehtë, jo ngjitëse bakteriale” dhe se zonja Clinton po e merr veten nga antibiotikët dhe pushimi.

“Jam e kënaqur që ndoqa udhëzimet e mjekes dhe pushova për disa ditë, në vend që të vazhdoja të sforcohesha, që mendoj është një përvojë që shumë njerëz e kanë provuar”, tha zonja Clinton të enjten në një intervistë.

Sëmundja e zonjës Clinton u bë publike kur ajo u largua nga shërbimi përkujtimor për 11 shtator në Nju Jork dhe u shfaq në një video, gati duke u rrëzuar kur do hipte në makinë.

Ky episod shkaktoi pyetje për shëndetin e zonjës Clinton dhe rivali i saj republikan Trump rifilloi sulmet për këtë temë, ndërkohë që ai shpesh ka shprehur dyshime që zonja Clinton ka energjinë e mjaftueshme për të shërbyer si komandante e përgjithshme.

Por nga ana tjetër, vëmendja tek gjendja shëndetësore e zonjës Clinton, ngriti pyetje edhe për vetë shëndetin e zotit Trump dhe intensifikoi pyetjet për informacionin e tij shëndetësor.

Fushata e tij, bëri publike të enjten një letër nga mjeku i tij që detajon kontrollin e tij të fundit shëndetësor dhe arrin në përfundimin se ai “ka një gjendje fizike të shkëlqyer”.

Në letrën e mjekut të zotit Trump thuhet se ai merr një ilaç për kolesterolin dhe është mbi peshë. Mjeku që e ka ndjekur për vite me radhe zotit Trump, thotë se ai nuk pi duhan ose pije alkoolike. Letra gjithsesi nuk përbën raport mjekësor dhe nuk jep hollësi për të kaluarën shëndetësore të zotit Trump.

Të mërkurën, zoti Trump tha në një emision televiziv, që transmetohet të enjten se si shumë amerikanë, edhe ai do që të humbasë peshë. Ai i tregoi drejtuesit, mjekut Mehmet Oz dy fletë që tha se janë raporti mjekësor.

“Do të thoja që duke u nisur nga jeta ime, nuk e di nëse shpjegohem qartë, unë ndjehem sot po aq mirë sa kur isha 30 vjeç”.

Nëse 70 vjeçari Trump fiton në zgjedhjet e 8 nëntorit, ai do të ishte presidenti më i moshuar ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara, ndërsa nëse fiton zonja Clinton, ajo do të ishte e dyta më e moshuara, në moshën 69 vjeçare. Deri tani presidenti më i moshuar në momentin kur është zgjedhur , ka qenë Ronald Reagan.

Ai ishte 69 vjeç e 11 muaj ditën e inaugurimit në janar 1981.