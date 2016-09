Nga studio e emisionit në prokurori, gazetari Artan Hoxha shoqërohet te Krimet e Rënda

Menjëherë pas përfundimit të emisionit “Opinion”, gazetari investigativ Artan Hoxha është shoqëruar në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Shoqërimi i Hoxhës dyshohet të ketë lidhje me dëshmitë e tij gjatë emisionit të sotëm “Opinion” në lidhje me vrasjen e informatorit që e çoi në parcelën me kanabis disa muaj më parë në Devoll, si dhe deklaratat për avionin e rrëzuar sot në Ishëm të Durrësit. Shoqërimi i tij është bërë me kërkesë të Prokurorisë së Krimeve të Rënda.

Gazetari Artan Hoxha ka rrëfyer në “Opinion” se një informator i tij në fshatin Koshnicë të Devollit, që e pati ndihmuar të hynte te parcelat e kanabisit është ekzekutuar me plumb pas koke, tre muaj pasi publikoi rrëfimin e tij. Hoxha tregon momentin kur informatori i tha se ndihej i frikësuar, pasi nëse e shihnin me gazetarin me dylbi nga lart, do ta njihnin dhe do ta ekzekutonin. Hoxha publikoi videon ku informatori e shoqëron në parcela, duke shfaqur për herë të parë fytyrën dhe emrin e tij. Gazetari thotë se vrasja e informatorit të tij edhe sot e kësaj dite, nuk është zbuluar, ndonëse pasi publikoi historinë, policia ndërhyri dhe e asgjesoi kanabisin.