Rowan Atkinson, tashmë një detektiv

Rowan Atkinson ka treguar anën e tij serioze në serialin e fundit televiziv duke luajtur rolin e një detektivi. Sipas gazetës “Independent”, Rowan Atkinson do të luajë rolin e një inspektori francez në “Maigret”, një serial televiziv britanik.

Roli i ri e rikthen Atkinson në televizion pas një shkëputje të shkurtër, i cili është shumë i ndryshëm nga komiku Mr. Bean. Ndryshimi i papritur i aktorit mund të ketë surprizuar fansat e tij, të cilët kanë ndjekur hap pas hapi rolet e tij komike.

Megjithatë, aktori mendon se me kalimin e viteve, ai nuk është më i përshtatshëm për këto role dhe se audienca nuk do kënaqej me të siç kënaqej kur ai ishte më i ri.