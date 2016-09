BSH: Kreditë me probleme i kalojnë 21% të totalit

Huate me probleme kane arritur nivelin me te larte te shenuar ne gati nje vit e gjysem, pavaresisht nderhyrjeve per t’i ulur ato. Sipas te dhenave te fundit te Bankes se Shqiperise, ne korrik niveli i kredive me probleme ishte 21.15% niveli me i larte qe nga maji i vitit te kaluar.

Kohet e fundit Banka e Shqiperise mat çdo muaj nivelin e kredive me probleme, ndersa eshte angazhuar per te bere nje pakete nderhyrjesh per te ulur stokun e kredive me probleme.

Nderhyrja kryesore u ndermor ne dhjetor te vitit te kaluar, ky fshirja e nje pjese te kr3edive te humbura nga bilancet e bankave, beri qe kredite me probleme te zbresdin ne rreth 17%.

Fshirje nga bilancet, do te thote qe bankat nuk paguajne taksa per kete pjese kredie, ndersa bankat vijojne te pretendojne parate nga debitoret.

Siopas te dhenave te Bankes së Shqipërisë, rreth gjysma e kredive me probleme, konsiderohen kredi te humbura, pra me me shume se 3 muaj vonese.

Me shqetesuese eshte fakti, se muajt e fundit, mes kredive me probleme po futen individe e biznese qe deri vone kane arritur te paguajne ne kohe kredite e tyre. Nderkohe, kontribuesit me te medhenj ne kredite me probleme, vijojne te mbeten 36 kompani te medha. Miratimi i ligjit per falimentin se fundi, ka ngjallur shpresen, si disa prej kompanive qe kane jane procedura falimenti mund te dalin me lehte nga tregu. Pikepyetja mbetet se sa kompani te tjera mund te shkojne drejt falimentit, nisur nga ritmet e perkeqesimit.