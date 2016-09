BE nuk është perfekt, por instrumenti më i mirë që kemi

Frymë bashkëpunimi në Bratislavë

Të 27 krerët e shteteve dhe qeverive të BE-së u takuan pas votës pro Brexit dhe një viti plot grindje për politikën e refugjatëve, për të zhvilluar një program të përbashkët për muajt e ardhshëm, të ashtuquajturën „Axhenda e Bratislavës“ që do të përpunohet deri në takimin e marsit 2017, me rastin e 60-vjetorit të Marrëveshjeve të Romës“.

Edhe kancelarja gjermane Angela Merkel është treguar optimiste për të ardhmen e BE-së. „Fryma e Bratislavës ishte një frymë e bashkëpunimit“, tha Merkel në një dalje të përbashkët në Bratislavë me presidentin francez pas përfundimit të samitit. Edhe krerë të tjerë të vendeve anëtare „kishin bindjen se kemi nevojë për ndjenjën e solidaritetit, ndenjën e bashkëpunimit. Dhe se ne punojmë mbi bazën e vlerave të përbashkëta“, deklaroi Merkel. Ka pasur „konsultime të mira dhe konstruktive“, për qëllimët kryesore so përmirësimi i sigurisë së brendshme dhe të jashtme, luftimin e migracionit ilegal dhe shkaqet e eksodit masiv. Në BE ka pasur ujdi edhe për bashkëpunim të zgjeruar në fushën e mbrojtjes.

Ndihmë Sofjes për sigurimin e kufijve

Bullgaria do të ndihmohet nga BE për të siguruar kufirin e saj me Turqinë. Komisioni Europian vendosi t’i ofrojë Sofjes 108 milionë euro ndihma për këtë, tha kreu i KE-së, Jean Claude Juncker në Bratislavë. Më parë Juncker kishte theksuar se në tetor në Bullgari do të dërgihen 200 policë të Fontexit dhe 50 automjete për të ndaluar imigracionin ilegal në BE. „Bullgaria nuk do të jetë e vetme“, tha Juncker në përfundim të samitit në Bratislavë. Ndërkohë në një deklaratë të përbashkët të grupit të Vishegradit me Poloninë, Hungarinë, Sllovakinë e Çekinë thuhet se këto vende janë kundër kuotës për shpërndarjen e refugjatëve. „Politika e migracionit duhet të bazohet në parimin e ‚solidaritetit fleksibël‘“, kërkojnë vendet e Vishegradit.