Ruli merr në mbrojtje Bashën, replikon me kritikët e kryetarit

Pas akuzave të ashpra në drejtim të kreut të PD-së, Basha, në mbledhjen e grupit parlamentar, deputeti Genc Ruli u përgjigjet kritikëve dhe i del në krah kryedemokratit.

Gjatë një takimi në Maliq, Ruli thotë se beteja e vërtetë e demokatëve duhet të jetë me kundërshtarin dhe jo mes tyre.

“Partia Demokratike duhet të jetë përçuese e mentalitetit perëndimor. Betejën sot e kemi me kundërshtarin politik, jo me veten. Nesër është beteja jonë e madhe. Kjo do jetë fushata më e vështirë në këto 25 vite. Sot kemi regjimin qe nuk ka dalë nga vota”- tha thënë Ruli raporton Panorama.

Sipas tij, “E majta e vërtetë është më e zhgënjyera, sepse sot është pushteti i bandave”.

Ruli ka theksuar se “Dibra tregoi se e keqja është e madhe, por kjo është republika e kanabisit. Kjo mortje duhet mbytur në 2017. Nëqoftëse ka një forcë që ka mundësinë për të rrëzuar këtë pushtet, jemi vetëm ne, PD”.

Me këtë sugjerim, Ruli i është përgjigjur kështu kritikëve të Bashës, deputeteve Bregu, Arben Imami, Eduard Selami, e gjithë atyre që kërkuan përgjegjësinë te Basha mes të tjerash edhe për humbjen në zgjedhjet e Dibrës.