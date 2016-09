PD, akuza nga Ishmi. Ristani: Jo vetem hashash, por edhe armë me avionë

“Javën e kaluar, kryeministri tha që nuk ka drogë, nuk ka hashash, vazhdimisht po e mohoni. Shkoni pak në Durrës se sapo ra një avion i vogël i ngarkuar me hashash, në Ishëm. Qielli i Shqipërisë në vend që të mbushej me avionë të transportit të qytetarëve, është mbushur me ‘mushkonja’ të transportit të drogës dhe provën e keni tani në Durrës”, deklaroi deputeti Flamur Noka të enjten në Kuvend.