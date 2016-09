Pacolli: Labi do të jetë Kryetari më i mirë në historinë e Ferizajt

Lideri i AKR’së, Behgjet Pacolli ka nisur të sfidojë Kryetarin aktual të Ferizajt, Muharrem Sfarqen me kandidatin e AKR’së për Kryetar të këtij qytetet, Labinot Tahirin.

Pacolli ka thënë se Labi do të jetë model për politikbërjen në Kosovë e Shqipëri. Ka parashikuar se do të hyjë edhe në historinë e udhëheqjes së Ferizajt.

Postimi i plotë i Pacollit:

Me Labin… Eshte kënaqësi të kalosh momente të bukura më mikun e dashur, njeriun human, njeriun korrekt, thjeshtë njeriun e dashur për të gjithë. Labi do të jet shembulli më praktikë i sintezës së humanizmit me politikën. Labi nuk do të jet vetëm kryetari më i mirë në historinë e Ferizajtë por edhe shembull i politikëberjës në Kosovë dhe Shqipëri. Na priftë e mbara Labi.