Vonesa e ministrave Manjani e Ekonomi dhe largimi i kompainisë ndërkombëtare OMNIX

Nje dite pasi kompania nderkombetare “OMNIX’ njoftoi mbylljen e filialit te saj ne Shqiperi dhe terheqjen nga nje investim prej 450 milion dollaresh ne gjirin e Lalzit, ministri Manjani urdheroi nje hetim administrativ lidhur me sqarimin e situates se pronesise mbi truallin ne Gjirin e Lalzit, ku do te investonte shoqeria OMNIX. Manjani urdheron mbledhjen e informacionit zyrtar nga arkiva e Agjencise se Trajtimit te Prones (ATP). Informacion do t’i kerkohet edhe Zyres Vendore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Durres. Urdheri parashikon nisjen e inspektimit per sqarimin e legjitimitetit te vendimeve te gjykates se Durresit. Ministria e Drejtesise njofton se konkluzionet e hetimit administrativ do te behen te ditura ne perfundim te procedurave ligjore.

Po përse me kaq vonesë veproi ministri i Drejtesisë, Ylli Manjani? Përse me kaq vonesë kur biznesmeni libanezo-amerikan kishte kaq ditë që ishte dhunuar në mes të ditës dhe ishte i shtruar në spital? Kjo lë shteg pë dyshime të mëdha? Perse ministja e Ekonomise, Milva Ekonomi, shkoi në spital për të vizituar biznesmenin Faadi Mitri, pikërisht ditën e largimit të kompanisë nderkombetare “OMNIX’ që ai përfaqësonte? Ministrja Ekonomi garantoi siguri për biznesmenin deri në siguri policore! Po ku ishte tërë këto ditë ministrja Ekonomi?. Me sa e njohim, ndjeshmeria zonjes Ekonomi, bie ndesh me veprimin e saj, por duket instanca të tjera e kanë urdhëruiar për të vepruar dhe për të mos vepruar! A e nderojne këto veprime një ministër, a e nderojnë një kabinet qeveritar, a e nderojnë një qeveri?

Sipërfaqja e tokës në Gjirin e Lalzit, ku do të investonte rreth 180 milionë euro kompanisë nderkombetare “OMNIX’, është pronë shtetërore. Si u tjetërsua kjo pronë? A ka investitor tjetër në inkubator që do të investojë mbi këtë siperfaqe!!!