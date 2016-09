Albin Kurti në Tiranë: Perspektivë e zymtë për Ballkanin

Dje pasdite liderët e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti dhe Visar Ymeri morën pjesë në një tubim në Tiranë që u organizua në sallën kryesore të Muzeut Historik Kombëtar.

Në këtë tubim morën pjesë aktivistë e simpatizantë të Vetëvendosjes në Tiranë si dhe personalitete të historisë e kulturës si Pëllumb Xhufi, Moikom Zeqo e të tjerë.

Qëllimi i këtij takimi ishte njohja me fitoren që u arrit në 1 shtator në Prishtinë, ndërsa, si rezultat i qëndresës së Vetëvendosjes, u anulua ligji për demarkacionin me Malin e Zi. Nëse do të kalonte ai ligj, do t’i faleshin Malit të Zi 8200 hektarë nga hapësira e Kosovës.

“Ky ishte një kapitullim në tavolinë i Thaçit, Isa Mustafës dhe Veselit, sepse në të vërtetë asnjë betejë nuk pati”, tha Albin Kurti.

Më tej ai tha se në 1 shtator Thaçi, Mustafa e Veseli mobilizuan 8200 policë kundra mijëra qytetarëve të Kosovës që protestonin kundër demarkacionit. Këtë ata e bënë për të garantuar dhënien e 8200 hektarëve tokë të Kosovës Malit të Zi.

Mirëpo si asnjëherë tjetër, kundër demarkacionit ishte një peticion i firmosur nga 205 mijë qytetarë shqiptarë të Kosovës dhe ky vullnet i këtyre qytetarëve ishte i pamundur të anulohej.

Megjithatë, Albin Kurti dhe Visar Ymeri e paraqitën të zymtë perspektivën në Ballkan. Madje Kurti nuk e përjashtoi mundësinë e një lufte të re, pasi janë shtuar orekset nacionaliste të Serbisë ndaj Kosovës dhe shteteve të tjera në Ballkan./