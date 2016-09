Vlahutin takon Dervishin: BE mbështet zhvillimin e transportit

Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës, Sokol Dervishi zhvilloi të mërurën një takim me ambasadoren e Bashkimit Europian në vendin tonë romana Vlahutimn.

Sipas burimeve zyrtare nga MTI, ambasadorja Vlahutin vuri në dukje rëndësinë e përcaktimit të përparësive lidhur me nevojat në fushën e transportit. Ajo theksoi nevojën për përpjekje të mëtejshme drejt përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të BE-së dhe zhvillimin e një rrjeti të infrastrukturës së transportit që përputhet me përparësitë e investimeve të vendosura në kuadrin e axhendës rajonale të ndërlidhjes së “Procesit të Berlinit”.

“Bashkimi Evropian ka siguruar mbështetje të konsiderueshme përmes investimeve të mëdha në infrastrukturën rrugore, në sistemet e ujit dhe kanalizimeve të vendit. Tanimë është shumë e rëndësishme të sigurohet qëndrueshmëria e këtyre investimeve me synim përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe përmirësimin e aftësive për tërheqjen e investimeve”, tha ambasadorja Vlahutin.

Ajo tha se qeveria duhet të vazhdojë përpjekjet për rritjen e sigurisë rrugore, që mbetet shqetësim në vend. Vlahutin tha se nevojitet më tepër vëmendje edhe sa i takon menaxhimit të infrastrukturës ujësjellës-kanalizimeve së ndërtuar përmes mbështetjes së Instrumentit të BE-së të Para Anëtarësimit (IPA). “Menaxhimi i duhur ujit është një ndër parakushtet kyçe për zhvillimin ekonomik, meqë ndikon në cilësinë e jetës të qytetarëve të zakonshëm dhe në mjedisin e biznesit të vendit, tha ajo.

Ambasadorja Vlahutin përsëriti angazhimin e BE-së për ta mbështetur më tej sektorin e transportit përmes një ndihme në buxhet prej 24 milionë Euro gjatë tre viteve të ardhshme, që do të jepet në bazë të progresit të qeverisë për arritjen e rezultateve të miratuara.

BE-ja ka siguruar mbi 215 milionë Euro për sektorët e transportit dhe sistemeve të ujit dhe kanalizimeve në kuadrin e IPA I (2007-2013).