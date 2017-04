Deputeti i PE, Agron Duka, gjate mbledhjes se Keshillit per Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin ne Kuvend, e cila eshte shtyre per te diskutuar rreth kerkeses se Prokurorise se Pergjithshme per ti dhene autorizim per ndjekje penale ndaj dy deputeteve, Tom Doshi dhe Mark Frroku. /r/n/r/nLawmaker, Agron Duka, during the meeting of the Council for the Regulation, Mandates and Immunity in the Parliament.

Çahet blloku opozitar: Agron Duka merr pjesë në takimin e organizuar nga Meta I vetmi që ka thyer bllokun opozitar, dhe ka marrë pjesë në takimin e thirrur në ora 19.00 nga Kryetari i Parlamentit Ilir Meta ka qënë Kryetari i Partisë Agrare Ambjentaliste Agron Duka. Ndërsa në të njëjtën orë, pra në ora 19.000, Shefi i opozitës Lulzim Basha, kishte thirrur kryetarët e partive opozitare, disa minuta pas nisjes se takimit, është larguar nga selia blu kreu i PAA-së, Agron Duka. Ky i fundit më pas është parë në ambientet e kryesisë së Kuvendit, për të marrë pjesë në takimin e thirrur nga Meta. Pas takimit me tre ambasadorët, atë amerikan Lu, atë të BE-së Vlahutin dhe ambasadorin e OSBE-së, Boshard, Kryeparlamentari Ilir Meta thirri një takim për sot në ora 19:00, të të gjitha partive parlamentare. Burime nga Kuvendi bëjnë me dije se ky takim është thirrur nga Meta për të diskutuar për zgjidhjen e krizës politike, si dhe për rekomandimet për Reformën Zgjedhore nga OSBE/ODIHR. Shperndaje: Email

Print

Facebook

Tumblr

Reddit

Google

Pinterest

Twitter

More

LinkedIn

Like this: Like Loading...