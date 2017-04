Rama: Meta President, i pranueshëm edhe për PD-në, i prerë për të qenë me të gjithë dhe me asnjë”

Enigma se kush do të jetë president është zgjidhur brenda pasdites së të enjtes. Atëhere kur ishin shumë të paktë ata që besonin se Ilir Meta mund të zgjidhej president, ky u bë fakt i kryer.



Sokol Balla: Pse u duk sikur e kërcënuat sot në orën 15 me fjalimin e zotit Ruçi?

Edi Rama: Ka pasur tension sepse Ilir Meta në çdo sekondë mendon si të zgjidhet kjo çështje. Mirëpo ka një kufi, një moment, një ditë që thuhet a u bënë të gjitha? Fjalimi i Gramozit ishte për të thënë se çdo gjë ka një kufi, PS i bëri të gjitha.

Zgjidhja e enigmës së presidentit nuk e zgjidh krizën politike, por të paktën besohet se ka qartësuar qëndrimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim për të marrë pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit, tashmë jo në një koalicion me Partinë Socialiste.

“Sot unë jam shumë i qetë përpara shqiptarëve, sepse realisht president më me PD-në, por jo i PD-së, sesa Ilir Meta ne nuk mund të gjenim dot as në PD. Kështu që nga kjo pikëpamje është një president që me siguri mund të kompensojë boshllëkun e madh që kemi parë deri më tani. Është një president që realisht është i lidhur me të gjithë, ka qasje te të gjithë, flet me të gjithë, u thotë të gjithëve çfarë mendon. Këtë punë do të bëjë edhe si president. Një zgjidhje ideale edhe për PD-në, pavarësisht se mund të dalë e të thotë çfarë të dojë tani. Ilir Meta është i prerë për të qenë me të gjithë dhe me asnjë”, deklaroi Rama.

Kryeministri Edi Rama u pyet në fund të emisionit nga Sokol Balla në lidhje me lobimin në SHBA.

“Ka patur përpjekje kolosale përmes parave dhe qarqeve të caktuara për ta deformuar rëndshëm imazhin e Shqipërisë dhe Qeverisë, deri edhe për vetë ambasadorin e SHBA këtu. Kësaj përpjekjeje ne kemi vendosur t’i përgjigjemi, një masë për të mbrojtur Shqipërinë dhe Qeverinë nga një agresion barbar, jo për gjë tjetër”, tha Rama.

Duke folur në Top Story, Kryeministri Edi Rama e përjashtoi mundësinë që të ulet në tryezë me Partinë Demokratike për të gjetur një zgjidhje politike që ajo të marrë pjesë në zgjedhje.

Rama premtoi se do të ketë zgjedhje më 18 qershor. “Asnjë nga projeksionet e apokalipsit të Lulzim Bashës që flet me veten nuk do të ndodhë”, u shpreh ai.

Protesta e opozitës, thotë Kryeministri, nuk ka lidhje me kërkesat që bëhen prej saj.

“Kjo është përpjekje e një grupi drejtues të PD që kanë frikë nga drejtësia, kanë aq shumë frikë nga drejtësia sa janë të gatshëm që ta shkatërrojnë projektin europian të Shqipërisë, t’i dalin kundër Europës dhe Shteteve të Bashkuara”, thotë ai.

Nderkohë Kryeministri Edi Rama përjashtoi mundësinë për të tjera bisedime me Partinë Demokratike që ajo të futet në zgjedhje, por nuk përjashton mundësinë e një zgjidhjeje të minutave të fundit.

Kryeministri u shpreh i bindur se koalicioni me LSI-në do të vazhdojë edhe pas 18 qershorit, pavarësisht rezultatit, që dy partitë më të mëdha të mazhorancës aktuale do të kenë në zgjedhje, ku do të garojnë më vete.

“Do të hyjmë në garë veç, por nuk ka asnjë dilemë që ne do të kërkojmë të vazhdojmë me LSI-në në koalicion, pastaj vendimi i takon LSI-së”, thotë ai.

18 qershori, sipas Kryeministrit, nuk përcakton vetëm mazhorancën e re.

“Vettingu bëhet më 18 qershor dhe për këtë arsye shqiptarët duhet të votojnë, sepse duhet të marrin hak për 25 vjet shkatërrime, abuzime, dërrmime, sakatime të të drejtës së pronës, së jetës, të së drejtës së dhënë nga ligji dhe të mohuar nga maliqi dhe duhet të marrin hak për të përcaktuar Shqipërinë që do të kemi”, u shpreh ai.