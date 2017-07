Rama për “listën e zezë”: U bë nami, por po ju shpjegoj çfarë ishte

Kryeministri Edi Rama ka komentuar sot ‘Listën e zezë’ me 101 emrat që ai publikoi në faqen e tij të ‘Facebook’ut.

Nga Polisi i Librazhdit, gjatë një dëgjesë me banorët e zonës, kryeministri theksoi se ajo listë ishte bazuar tek komentet dhe denoncimet e qytetarëve në ‘FB’, që sipas tij mund të jenë reale, por edhe të rreme.

Nga ana tjetër ai qartësoi publikun se nuk do të jetë kjo forma që do të përdor qeveria për të zbuluar padrejtësisë, por të bazuara sipas tij në fakte.

“U bë nami për një listë që doli në FB tim. Lista është nga komentet e njerëzve, as për të nxjerrë të këqijtë, as për t’i dënuar, as për ndëshkime administrative, fare. Ajo është përmbledhje e emrave që janë përmendur nga njerëzit që kanë komentuar, aty janë njerëz realë, ka nga ata që fshihen pas profileve, por mekanizmi që do ndërtojmë nuk do jetë ky. Kush do ngrejë problem do jetë me identitetin e vet dhe me gjithçka të faktuar e që do të mbajë përgjegjësi për këtë”- tha Rama.

Sipas tij, kazani mediatik do ziejë si kurrë më parë e bashkë me këtë edhe kazani politik sipas tij.

“O c’do bëjnë, kazani do thotë erdhi diktatura, u kthye Enver Hoxha, do i dëgjoni të gjitha, do jetë luftë e këtë luftë jemi gati ta bëjmë se për këtë e morëm mandatin”- tha Rama.