Rreziku nga zjarret, 10 vatra brenda 24 orëve në disa qarqe të vendit

Emergjencat Civile bënë të ditur këtë të enjte se janë shënuar 10 vatra të reja zjarri në disa qarqe të vendit.

Në operacione për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 70 punonjës zjarrfikës, 16 automjete, 76 forca vullnetare, 20 forca të Ushtrisë, si dhe helikopterë.

Situata në qarqe:

QARKU BERAT

Në fshatin Kuç, bashkia Skrapar, ka rënë zjarr në një sipërfaqe pyjore me pisha të larta. Zjarrfikësit kanë punuar me mjete rrethanore dhe kanë shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u përshkua një sipërfaqe prej 4 ha pyll pishash të larta.

QARKU FIER

Në fshatin Jagodinë, bashkia Roskovec, ka rënë zjarr në një sipërfaqe masive me bar dhe jonxhë në pronësi të një shtetasi. Zjarrfikësit kanë ndërhyrë me mjete dhe kanë shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogj i gjithë masivi i barit dhe jonxhës.

QARKU GJIROKASTËR

Në fshatin Pacomit, bashkia Përmet, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre, ferra dhe vreshtari. Zjarrfikësit të shoqëruar dhe nga vullnetarë, kanë ndërhyrë duke shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogjën 2 ha shkurre dhe ferra. Nga zjarri nuk pati njerëz të lënduar.

Në fshatin Mashkullorë, bashkia Gjirokastër, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre, ferra dhe u rrezikua një stan bagëtish. Zjarrfikësit kanë ndërhyrë me mjete dhe kanë shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe 0.2 ha me shkurre.

Në fshatin Kodrisht, bashkia Këlcyrë, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe ferra. Zjarrfikësit, bashkë me vullnetarët, kanë ndërhyrë duke shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe 0.3 ha me shkurre dhe ferra.

Në fshatin Hundkuq, bashkia Gjirokastër, ra zjarr në sipërfaqe me shkurre dhe ferra dhe rrezikohej zona e banuar. Në vendngjarje shkuan personeli zjarrfikës, forca të ushtrisë dhe një helikopter, të cilët pas një pune të pandërprerë arritën të shuajnë vatrat e zjarrit. Nga zjarri i rënë u dogjën 18 ha kullotë por u shpëtua zona e banuar.

QARKU VLORË

Në fshatin Treblovë, bashkia Selenicë, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre, kullotë dhe ullinj. Në vendngjarje shkuan punonjësit e zjarrfikëses të mbështetur nga vullnetarë dhe një helikopter, të cilat kanë fikur zjarrin plotësisht. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe me 50 ha me shkurre dhe kullotë dhe rreth 100 rrënjë ullinj.

QARKU TIRANË

Në Golem, bashkia Kavajë, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe ferra. Zjarrfikësit kanë ndërhyrë me mjete dhe kanë fikur flakët. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe 0.1 ha shkurre dhe ferra dhe disa metra kabëll elektrik të OSHEE.

Në fshatin Fortuzaj, bashkia Tiranë, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre, ferra dhe ullishte. Zjarrfikësit kanë ndërhyrë me mjete dhe kanë shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe rreth 0.2 ha me shkurre, ferra dhe 20 rrënjë ullinj.

Në fshatin Zhabjak, bashkia Rrogozhinë, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe ferra. Në vendngjarje kanë ndërhyrë zjarrfikësit me mjete, të mbështetur edhe nga vullnetarë, të cilët kanë shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe rreth 60 ha me shkurre dhe ferra