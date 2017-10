(FILES) This file photo taken on July 5, 2013 shows Canadian songwriter Leonard Cohen performing at the Auditorium Stravinski during the 47th Montreux Jazz Festival. The final poems of Leonard Cohen, completed days before the legendary songwriter died, will be published in a book next year, his estate announced late on October 7, 2017. / AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI

SOFT NEWS – Do të publikohen poezitë e pabotuara të Leonard Cohen Poezitë e fundit të Leonard Cohen, të cilat këngëtari i ka përfunduar disaditë para vdekjes, do të publikohen vitin e ardhshëm, njoftoi dje në mbrëmje menaxheri i tij. Titulluar “The Flame” vepra do të përmbledhë poezi të papublikuara të Leonard Cohen, si dhe tekstet në prozë, ilustrime dhe tekste të tre albumeve të fundit. “The Flame’, që këngëtari kanadez e përfundoi disa ditë para vdekjes më 7 nëntor 2016, zbulon të gjithë intensitetin e zjarrit të tij të brendshëm”‘, theksoi Robert Kory, ish-menaxher. “Gjatë muajve të fundit të jetës, Leonard kishte një objektiv të vetëm, të përfundonte këtë libër të përbërë gjerësisht nga poezitë e tij të papublikuara dhe copëza nga blloqet e shënimeve”, shtoi RobertKory në një komunikatë. Libri, i shtypur në SHBA, Kanada dhe Britaninë e Madhe, do të publikohet në tetor 2018. Lenoard Cohen vdiq në moshën 82-vjeçare, disa javë pas daljes së albumit të tij “You Want It Darker”. Shperndaje: Email

